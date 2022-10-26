В НАТО назвали ложным заявление Москвы о разработке Киевом "грязной бомбы"

Альянс и союзники не принимают утверждение России о готовности Украины использовать "грязную бомбу"

НАТО считают эскалацией заявление России о намерении Украины использовать "грязную бомбу" и отвергают его, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в Twitter по итогам беседы с главами военных ведомств США и Великобритании.

"Поговорили...о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" на собственной территории. Союзники отвергают это утверждение. Россия не должна использовать это как предлог для эскалации", - написал Столтенберг.

Ранее ООН на фоне сообщений о готовящейся на Украине провокации с пользованием "грязной бомбы" призвала стороны избегать шагов, которые могут привести к эскалации, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник прокомментировала информацию о планах Киева устроить провокацию с применением "грязной бомбы" на территории Украины. Россия требует от Киева и его западных спонсоров прекратить подталкивать мир к ядерной катастрофе, отметила она.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров назвал голословными уверения Запада, что Киев не планирует создавать "грязную бомбу", а ответные обвинения РФ в подобной провокации - "это не серьезный разговор", заявил министр по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При его подрыве радиоактивное вещества распыляется ударной волной и загрязняет большие территории. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.