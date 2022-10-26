Будапешт считает деньги ЕС важнее вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии снова отложил ратификацию Швеции и Финляндии в НАТО из-за законопроекта по доступу к средствам ЕС

В повестку дня общего заседания парламента Венгрии снова не внесен вопрос о ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Это следует из информации на сайте парламента,

По словам госсекретаря министра иностранных дел Венгрии Тамаша Менцера, которые приводит газета Magyar Nemzet, Будапешт считает важным вступление финнов и шведов в НАТО, но парламент занят "законами, которые необходимо принять для достижения соглашения с Евросоюзом".

Ранее глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш сообщал, что парламент Венгрии решит вопрос ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО до середины декабря, поскольку до этого он занят принятием законов для доступа к средствам ЕС.

Партия Fidesz премьер-министра Виктора Орбана 4 октября 117 голосами против 39 голосов отклонила предложение венгерских социалистов по голосованию о членстве Финляндии и Швеции в НАТО на заседании парламента.

Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.