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ТАСС

В США заявили, что не направят свои войска на Украину

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Солдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине
Солдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине.
Источник изображения: CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция не изменилась

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему не намерены отправлять свои войска на Украину, позиция Вашингтона не изменилась. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Ничего не изменилось относительно решения главнокомандующего [США Джо Байдена] о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях. Эта [позиция] не изменилась", - сказал он.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на командование размещенной в Европе 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США сообщил, что это подразделение готово зайти на Украину в случае нападения на НАТО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против РФ масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Кроме того, США объявили о переброске дополнительных сил в Европу для укрепления восточного фланга НАТО. При этом президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что не намерен отправлять американские войска на Украину. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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