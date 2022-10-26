В США заявили, что не направят свои войска на Украину

Солдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция не изменилась

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему не намерены отправлять свои войска на Украину, позиция Вашингтона не изменилась. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Ничего не изменилось относительно решения главнокомандующего [США Джо Байдена] о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях. Эта [позиция] не изменилась", - сказал он.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на командование размещенной в Европе 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США сообщил, что это подразделение готово зайти на Украину в случае нападения на НАТО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против РФ масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Кроме того, США объявили о переброске дополнительных сил в Европу для укрепления восточного фланга НАТО. При этом президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что не намерен отправлять американские войска на Украину.