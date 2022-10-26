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Вестник Мордовии

Украинские неонацисты вооружились фальшивым танком "Пантера"

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Гусеничная машина, похожая на германский танк "Пантера" - PzKpfw V времен Второй мировой войны, замечена у вооруженных формирований марионеточного киевского режима. Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие".

Этот образец находился на одном из блокпостов ВСУ. То, что перед нами ходовой макет, доказывает конструкция ходовой части. Если на настоящем PzKpfw V она с "шахматным" расположением опорных катков, то здесь - традиционная.

Причем, по форме катков видно, что основой этой самоделки является советский средний артиллерийский тягач АТС-59 или его модернизированная версия АТС-59Г, которые внешне отличались конструкцией кабины. У первого она была с "носом", и в ней помещались всего два человека, у второго уже внедрели бескапотную, с улучшенной компоновкой, рассчитанной на шесть военнослужащих.

На то, что перед нами - задекорированный АТС, указывает также находящийся в центре борта выхлопной патрубок - именно здесь расположен 300-сильный дизельный двигатель А-650.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Можно также заметить, что создатели этой "Пантеры" небрежно выполнили имитацию 75-мм нарезного орудия KwK 42, забыв снабдить ее подобием дульного тормоза.

Предлагается, что этот "танк" раньше был у страйкболистов, реконструкторов или предназначался для съемок в художественных фильмах, однако его реквизировали.

По всей видимости, главное нынешнее предназначение - играть роль ложной цели. Вэсэушники надеются, что для его уничтожения потратят какой-нибудь дорогой высокоточный боеприпас или дрон-камикадзе.

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Страны
Украина
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