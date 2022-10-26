Иран готов совместно с Украиной изучить утверждения о применении его БЛА

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян вновь отметил, что Тегеран не поставлял и не поставит Москве вооружений или БЛА для их использования на Украине

ТЕГЕРАН, 24 октября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в понедельник, что его страна готова направить группу военных экспертов, чтобы они с украинскими коллегами изучили ситуацию, связанную с утверждениями о применении на Украине иранских беспилотников. Министр сообщил об этом в телефонном разговоре с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Я сообщил господину Боррелю, что готов направить группу иранских военных экспертов, чтобы совместно с украинской стороной провести расследование в связи с обвинениями в использовании иранских беспилотников на Украине", - цитирует Абдоллахияна агентство Tasnim.

Он вновь отметил, что Тегеран не поставлял и не поставит Москве вооружений или БЛА для их использования на Украине. Сотрудничество между двумя странами, по его словам, будет продолжаться, за исключением вопросов, связанных с операцией на Украине.

"С Россией у нас продолжается сотрудничество в разных областях, в том числе и в сфере обороны. В прошлом мы получали у России вооружение и поставляли ей свое", - сказал он. Абдоллахиян пояснил, что поставки вооружений не производились во время ведения Москвой спецоперации на Украине.

Ранее официальные лица РФ и Ирана отвергали утверждения ряда западных СМИ о поставках иранских беспилотников России для использования их на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что РФ использует БЛА отечественного производства.