"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Киев планирует резко повысить ставки в противостоянии с Москвой. Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ собираются подорвать "грязный" ядерный боеприпас, создание которого уже "на завершающей стадии". О том, чем это грозит, — в материале РИА Новости.

Богатые запасы

Под "грязной бомбой" обычно понимают контейнер с радиоактивным изотопом и зарядом взрывчатки. В отличие от "чистых" серийных, в этом изделии — "заразные" вещества, способные надолго покрыть продуктами распада обширную территорию.

То, как выглядит бомба, зависит от количества и свойств исходного материала. Один из возможных вариантов — намеренный подрыв ядерной установки невоенного назначения.

"По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран, — сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. — Наличие изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия".

По его словам, в качестве радиоактивного вещества наиболее вероятен оксид урана из тепловыделяющих элементов, которые находятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах при атомных электростанциях. В частности, Чернобыльской.

Разрушенное здание в окрестностях Энергодара Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Взрыв маломощного боеприпаса с ядерным зарядом приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных километров, — пояснил представитель Минобороны. — После этого Киев рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев в Европу и выставить Россию как ядерного террориста. Министерство обороны уже организовало работу по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения".

"Откровенная провокация"

По данным военных, еще со времен Советского Союза на Украине осталось множество радиоактивных могильников. Их можно использовать в военных целях. Правда, такую бомбу сложно применить на поле боя.

"Речь о провокации, — уточняет военный эксперт Алексей Леонков. — Теракты в Белгородской и Курской областях, попытка подрыва Крымского моста, ряд других операций ВСУ — все это говорит о том, что Киев не собирается останавливаться. Расчет понятен — вынудить нас ударить по-крупному. Но как только мы это сделаем, нас объявят изгоями".

Аналитик полагает, что единственный способ противостоять подобной тактике — и дальше гнуть свою линию на поле боя. Пока ВСУ, отмечает он, обладают численным превосходством. И самый насущный вопрос для российской армии — "ликвидировать это преимущество".

Международный резонанс

О возможности использования Киевом "грязной бомбы" в Москве говорят не впервые. Так, еще 25 февраля спецпредставитель при ООН Виталий Небензя подчеркивал, что Россия не допустит появления такого оружия.

Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики в Хмельницкой области Источник изображения: © Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Сейчас Москва сообщает об этом адресно, уверяя, что "угроза налицо". Министр обороны Сергей Шойгу в течение одного дня созвонился с коллегами из Франции, Великобритании, Турции и США.

"С некоторыми из своих собеседников Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне", — отметили в МИД.

Вопрос восстановления ядерного статуса Украины отнюдь не праздный. Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, очень прозрачно намекнул, что Киев готов вернуть себе оружие массового уничтожения. Это заявление, как неоднократно указывали в Кремле, стало одной из причин специальной военной операции.

На Западе отреагировали довольно быстро — и с большим скепсисом. Тем не менее на Украину скоро отправится миссия МАГАТЭ.