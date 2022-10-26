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Интерфакс-АВН

"Швабе" стал участником проекта "Московская техническая школа"

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Конференция Швабе
Конференция Швабе.
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" будет готовить промышленных специалистов по направлению "Микроэлектроника и фотоника", сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Соответствующее соглашение с участием правительства Москвы, ведущих вузов и предприятий города со стороны "Швабе" подписал замгендиректора "Швабе" по перспективным исследованиям и разработкам - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, к 2024 году в Московской технической школе (МТШ) планируется подготовить более 4 000 инженеров, в том числе по новому профилю "Микроэлектроника и фотоника". В процессе задействуют ресурсы заводов, научных лабораторий и конструкторских бюро "Швабе".

"Открывшееся направление позволит инженерам получать необходимые знания и навыки в области исследования, разработки, производства и вместе с тем практического применения современных электронных средств и технологий", - говорится в пресс-релизе.

Попов отмечает, что "Швабе" является научным и индустриальным ядром в области оптоэлектроники и фотоники на территории России.

"В рамках кооперации с МТШ в сжатые сроки сможем обучить новые кадры для развития высокотехнологичных производств в Москве и повышения их конкурентоспособности", - сказал Попов, которого цитирует пресс-служба.

В настоящее время коллектив "Швабе" составляет более 17 тыс. сотрудников, 25% которых - перспективные специалисты моложе 35 лет. По вопросам подготовки кадров, в том числе программам целевого набора, сегодня холдинг взаимодействует в общей сложности с 47 вузами и средне-специальными учебными заведениями России, говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, на базе МТШ готовят конкурентоспособных инженеров по самым востребованным в промышленности специальностям.

"Теперь появился большой проект в области микроэлектроники и фотоники - одного из самых востребованных и перспективных направлений ближайших лет. Московская техническая школа аккумулирует в себе лучшие практики ведущих научных центров и вузов страны для подготовки специалистов, способных вести научную и практическую деятельность", - подчеркнул Овчинский, слова которого приведены в сообщении.

Курс, посвященный микроэлектронике и фотонике, который в числе прочих организаций будет курировать "Швабе", станет уже восьмым. Помимо него, в контуре МТШ ведется обучение по другим направлениям, включая курсы по темам: "Аддитивные технологии", "Искусственный интеллект в промышленности", "Робототехника и сенсорика", "Цифровые двойники", а также "Новые производственные технологии" и "Беспилотный транспорт".

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