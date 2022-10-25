Войти
ТАСС

Генсек НАТО считает, что Киев не собирается применять "грязную бомбу"

109
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/Bernat Armangue

Йенс Столтенберг отметил, что Украина "не будет этого делать на своей собственной территории"

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не верит в возможность применения Украиной "грязной бомбы". Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью европейскому изданию газеты Politico.

"Утверждения о том, что Киев может использовать "грязные бомбы", абсурдны. Он не будет этого делать на своей собственной территории, за освобождение которой интенсивно сражается", - считает Столтенберг.

Как заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, киевский режим может замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Он пояснил, что при подрыве "грязной бомбы" наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением в адрес РФ в применении тактического ядерного оружия.

По оценке Кириллова, в качестве радиоактивного вещества изделия может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые расположены в хранилищах отработавшего ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработавшего ядерного топлива Чернобыльской АЭС.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Он пояснил, что при подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
25.06.2021
Haber7 (Турция): вот причина напряженности в Черном море
18.12.2019
Самодостаточный гособоронзаказ
13.08.2015
Интервью директора "Центра aнализа cтратегий и технологий" Руслана Пухова еженедельнику DefenseNews
07.08.2015
Холодное лето 2015-го ("Спектр.lv", Латвия)
29.07.2015
Ядерный психоз: кому он нужен?
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
20.12.2011
Россия достала два ракетных козыря в ответ на угрозу ЕвроПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 00:29
  • 8
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 25.10 00:20
  • 36144
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.10 22:03
  • 1
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 24.10 16:06
  • 4
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 24.10 14:46
  • 1
"Фамильное сокровище" России одним ударом уничтожит военные объекты США
  • 24.10 14:02
  • 3
Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии
  • 24.10 12:06
  • 0
Украина «задвинет» Германию на задворки Европы
  • 24.10 11:30
  • 0
Молодежь, революция, война. «Вооруженный мятеж» — часть вторая
  • 24.10 10:10
  • 3
Токио и Канберра пообещали международный ответ при применении ядерного оружия на Украине
  • 24.10 10:05
  • 1
Мировая энергетическая инфраструктура в опасности. И вот почему
  • 24.10 02:36
  • 1
"Оборонный" КС будет в том числе решать вопросы с ценами на необходимые для войск товары
  • 24.10 02:36
  • 1
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах
  • 24.10 01:02
  • 22
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 23.10 23:21
  • 5
Польские спутники указывают украинцам российские цели
  • 23.10 18:32
  • 3
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных