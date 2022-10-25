Генсек НАТО считает, что Киев не собирается применять "грязную бомбу"

Йенс Столтенберг отметил, что Украина "не будет этого делать на своей собственной территории"

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не верит в возможность применения Украиной "грязной бомбы". Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью европейскому изданию газеты Politico.

"Утверждения о том, что Киев может использовать "грязные бомбы", абсурдны. Он не будет этого делать на своей собственной территории, за освобождение которой интенсивно сражается", - считает Столтенберг.

Как заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, киевский режим может замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Он пояснил, что при подрыве "грязной бомбы" наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением в адрес РФ в применении тактического ядерного оружия.

По оценке Кириллова, в качестве радиоактивного вещества изделия может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые расположены в хранилищах отработавшего ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработавшего ядерного топлива Чернобыльской АЭС.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Он пояснил, что при подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.