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Министр обороны Румынии подал в отставку после слов об Украине

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Министр обороны Румынии Василе Дыньку
Министр обороны Румынии Василе Дыньку.
Источник изображения: © AP Photo / Andreea Alexandru

Министр обороны Румынии Дыньку: Украине придется уступить России территории ради мира

Министр обороны Румынии Василе Дыньку подал в отставку из-за "невозможности" продолжать работу с главой государства, сообщает Bloomberg. Их разногласия возникли на почве Украины, которой, по мнению Дыньку, придется пойти на территориальные уступки России ради достижения мира.

Андра Тиму (Andra Timu)

Министр обороны Румынии Василе Дыньку подал в отставку после заявления, что на переговорах, призванных положить конец конфликту, Украине, возможно, придется уступить территорию России.

Комментарии вызвали упреки со стороны румынского президента. Лишь правительство в Киеве вправе решать, с кем вести переговоры, заявил Клаус Йоханнис. Дыньку, ранее поднявший вопрос о перспективах российско-украинских переговоров под эгидой НАТО, в заявлении об отставке в понедельник отметил "невозможность" продолжать работу с главой государства.

"Считаю необходимым покинуть свой пост, чтобы не вредить ни процессу принятия решений, ни программам, требующим плавности по всей командной вертикали", — говорится в письме, опубликованном на его странице в Facebook*.

В телеинтервью 8 октября 60-летний Дыньку, социолог и член правящей Социал-демократической партии, заявил, что украинское правительство не может начать переговоры своими силами, поскольку политическая элита страны "не пойдет на утрату территорий, к тому же несправедливую".

Румыния граничит с Украиной и входит в НАТО. Лидер социал-демократов Марсель Чолаку поддержал Иоханниса и тоже раскритиковал Дыньку, который с началом российской спецоперации выступал с громкими, но противоречивыми комментариями.

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Страны
Россия
Румыния
Украина
Проекты
NATO
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