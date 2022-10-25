Проект по производству в России особо чистого германия стартует в 2023 году

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" планирует запустить производство особо чистого материала - полуметалла германия, сообщает госкорпорация "Ростех", в состав которой входит компания.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" - один из немногих российских производителей германия, обладающий необходимыми компетенциями. Этот материал используется в радиоэлектронике, гелиоэнергетике, лазерной технике, инфракрасной оптике и других сферах. Сегодня мы обсуждаем программу запуска производства особо чистого германия в рамках программы импортозамещения для различных видов устройств", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, слова которого приводятся в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации в понедельник.

По словам Евтушенко, с их помощью в атомной промышленности, на таможенном контроле, а также на производстве изотопов и в других сферах деятельности фиксируют гамма-излучение.

Евтушенко отметил, что в России производство особо чистого германия на сегодняшний день не налажено. "Практический старт проекта запланирован на 2023 год", - сказал он.

Сообщается, что, помимо прочего, германий идеально подходит для изготовления линз, применяемых в инфракрасных оптических системах. Материал пропускает излучение в диапазоне 2-16 мкм. Именно в этом диапазоне работают системы как военного, так и гражданского назначения для обнаружения объектов по их собственному излучению. При этом максимальная дальность действия таких приборов зависит от диаметра объектива. В настоящее время из монокристаллов германия также изготовляют линзы диаметром не менее 250 мм.

"Кроме того, на борту космических аппаратов солнечные батареи на германиевых панелях снабжают электроэнергией всю аппаратуру, а также заряжают электрохимические аккумуляторы. Применение германия дает солнечным батареям повышенную механическую прочность и снижает общий вес конструкции. Изделия из германия превосходят традиционные аналоги из кремния по показателю эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую", - отмечается в сообщении.