Глава Минэкономики ФРГ выступил за "экстренную зимнюю помощь" Украине

Роберт Хабек высказал мнение, что представителям германских деловых кругов следует отправиться на Украину, как только ситуация там станет более стабильной

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил в понедельник, что на фоне нынешних событий на Украине "экстренная зимняя помощь" Киеву в настоящее время является главным приоритетом.

Выступая на 5-м германо-украинском экономическом форуме в Берлине, Хабек отметил, что Украине нужна краткосрочная помощь, чтобы пережить зиму. В качестве примеров он назвал генераторы, трансформаторы, а также поддержку в восстановлении сетей. "Это имеет абсолютный приоритет", - сказал министр. Политик также упомянул военную помощь и заботу о беженцах с Украины, "План Маршалла" по восстановлению Украины и важность реформ в стране.

В то же время глава Минэкономики ФРГ высказал мнение, что представителям германских деловых кругов следует отправиться на Украину, как только ситуация там станет более стабильной. В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан заявил, что немецкая экономика поддерживает Украину. Помимо экстренной помощи, по его словам, необходима и поддержка в долгосрочной перспективе. "Мы не откажемся от Украины", - заверил глава ТПП.

В понедельник в Берлине открылся 5-й германо-украинский экономический форум. Помимо канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в мероприятии принимают участие члены кабинетов министров двух стран, в том числе глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, министр экономики Украины Юлия Свириденко, а также представители деловых кругов двух стран. Основными темами будут актуальная ситуация на Украине, поддержка Германии в восстановлении страны.