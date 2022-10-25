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ТАСС

Глава Минэкономики ФРГ выступил за "экстренную зимнюю помощь" Украине

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Украинский флаг в Киеве. Архивная фотография
Украинский флаг в Киеве. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

Роберт Хабек высказал мнение, что представителям германских деловых кругов следует отправиться на Украину, как только ситуация там станет более стабильной

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил в понедельник, что на фоне нынешних событий на Украине "экстренная зимняя помощь" Киеву в настоящее время является главным приоритетом.

Выступая на 5-м германо-украинском экономическом форуме в Берлине, Хабек отметил, что Украине нужна краткосрочная помощь, чтобы пережить зиму. В качестве примеров он назвал генераторы, трансформаторы, а также поддержку в восстановлении сетей. "Это имеет абсолютный приоритет", - сказал министр. Политик также упомянул военную помощь и заботу о беженцах с Украины, "План Маршалла" по восстановлению Украины и важность реформ в стране.

В то же время глава Минэкономики ФРГ высказал мнение, что представителям германских деловых кругов следует отправиться на Украину, как только ситуация там станет более стабильной. В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан заявил, что немецкая экономика поддерживает Украину. Помимо экстренной помощи, по его словам, необходима и поддержка в долгосрочной перспективе. "Мы не откажемся от Украины", - заверил глава ТПП.

В понедельник в Берлине открылся 5-й германо-украинский экономический форум. Помимо канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в мероприятии принимают участие члены кабинетов министров двух стран, в том числе глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, министр экономики Украины Юлия Свириденко, а также представители деловых кругов двух стран. Основными темами будут актуальная ситуация на Украине, поддержка Германии в восстановлении страны. 

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