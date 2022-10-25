Мишустин: России нужна современная система контроля за формированием резервов для армии

Премьер заявил, что это нужно для того, чтобы "в режиме реального времени видеть картину обеспеченности войсковых подразделений"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские власти должны организовать современную систему контроля за формированием резервов для армии и распределением вещевого довольствия в войсках, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на первом заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации.

"Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - подчеркнул глава кабмина.