Войти
ТАСС

Мишустин: России нужна современная система контроля за формированием резервов для армии

115
0
0
Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Премьер заявил, что это нужно для того, чтобы "в режиме реального времени видеть картину обеспеченности войсковых подразделений"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские власти должны организовать современную систему контроля за формированием резервов для армии и распределением вещевого довольствия в войсках, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на первом заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации.

"Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - подчеркнул глава кабмина. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
26.01.2021
"Исключили из рассылок": лунную станцию обсуждают без России
16.11.2020
"Росэлектроника" сертифицировала интеллектуальную систему охраны аэропортов
02.09.2020
Образы и лица «АРМИИ-2020»
29.06.2020
Индия обратилась к России с просьбой ускорить поставки ПЗРК "Игла-С"
16.04.2020
Начальники генштабов РФ и Италии обсудили оказание гуманитарной помощи Италии в борьбе с коронавирусом
06.02.2020
«Роскосмос» научит роботов помогать космонавтам
02.12.2019
Россия отказалась торопиться на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 00:29
  • 8
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 25.10 00:20
  • 36144
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.10 22:03
  • 1
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 24.10 16:06
  • 4
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 24.10 14:46
  • 1
"Фамильное сокровище" России одним ударом уничтожит военные объекты США
  • 24.10 14:02
  • 3
Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии
  • 24.10 12:06
  • 0
Украина «задвинет» Германию на задворки Европы
  • 24.10 11:30
  • 0
Молодежь, революция, война. «Вооруженный мятеж» — часть вторая
  • 24.10 10:10
  • 3
Токио и Канберра пообещали международный ответ при применении ядерного оружия на Украине
  • 24.10 10:05
  • 1
Мировая энергетическая инфраструктура в опасности. И вот почему
  • 24.10 02:36
  • 1
"Оборонный" КС будет в том числе решать вопросы с ценами на необходимые для войск товары
  • 24.10 02:36
  • 1
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах
  • 24.10 01:02
  • 22
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 23.10 23:21
  • 5
Польские спутники указывают украинцам российские цели
  • 23.10 18:32
  • 3
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных