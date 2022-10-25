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ТАСС

Кадыров сообщил об уничтожении почти 30 танков чеченскими бойцами за последние дни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: AP Photo/Musa Sadulayev

Глава Чечни также отметил, что достижения подразделений отмечаются на самом высоком уровне командования

ГРОЗНЫЙ, 24 октября. /ТАСС/. Бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат" за последние дни уничтожили почти 30 танков противника, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Под прямым контролем чеченских отрядов в контролируемом Апты Ароновичем (Алаудиновым, командиром спецподразделения "Ахмат" - прим. ТАСС) секторе находится свыше 100 км территории. И я горжусь тем, что ни один метр занятой чеченцами позиции отвоевать врагу ни разу не удалось. Только за эти последние дни нашими бойцами уничтожено почти 30 единиц танков, не говоря уже о другой бронированной и военной технике", - написал Кадыров.

По его словам, бойцы из Чеченской Республики ежедневно продвигаются вперед, а достижения подразделений отмечаются на самом высоком уровне командования. "Я признателен всем защитникам Отечества. Именно благодаря таким сынам Россия всегда была и остается самой сильной державой в мире", - добавил глава Чечни. 

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Страны
Россия
Персоны
Рамзан Кадыров
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