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Военное обозрение

В Румынию вслед за 101-й дивизией армии США переброшена французская бронетехника

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Источник изображения: topwar.ru

Командование НАТО перебрасывает дополнительные силы в Румынию, вслед за 101-й воздушно-десантной дивизией армии США в страну переброшена французская бронетехника. Как заявили в Министерстве обороны Румынии, румынскую границу пересекли два конвоя французской армии.

Французы доставили на территорию Румынии два конвоя с легкой и тяжелой бронетехникой. Как заявил министр обороны Румынии Василе Дынку, вся техника предназначена для усиления группы НАТО, размещенной в республике.

Первый конвой состоял из легкой бронетехники, второй из тяжелой бронетехники, предназначенной для дополнения технических средств боевой группы НАТО, дислоцированной в Чинку

- добавил румынский министр.

По имеющейся информации, техника покинула территорию военной базы во Франции 18 октября и пересекла румынскую границу 23 октября. 22 октября в Румынию перебросили 101-й воздушно-десантную дивизию армии США "Кричащие орлы", которая разместилась в непосредственной близости от границ Украины. Отмечается, что данная дивизия обучена развертыванию на любом поле боя в течение нескольких часов. В то, что командование НАТО стягивает в Румынию дополнительные силы якобы для "защиты границ НАТО", не верит никто, а вот версию с вторжением в западные регионы Украины рассматривают вполне серьезно.

Кстати, румынский министр обороны Василе Дынку подал в отставку из-за разногласий с президентом страны, полностью поддерживающим США в вопросе Украины. Глава Минобороны не согласен с вероятным втягиванием Румынии в украинский конфликт.

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Страны
Румыния
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
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