В АСИ призвали объединить ресурсы в регионах для помощи участникам СВО

Агентство прорабатывает с Минобороны возможность доступной реабилитации в военных госпиталях

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Поддержка участников спецоперации и их семей требует объединения усилий в регионах. Необходимо привлечение ресурсов государства, бизнеса и НКО, считает гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Нам важно вокруг участников СВО и членов их семей объединить все возможные ресурсы - государственные, предпринимательские и из некоммерческого сектора. Например, такие проекты, как экзореабилитация - решение, которое АСИ поддерживает уже несколько лет. Это роботизированные тренажеры для восстановления навыков ходьбы взрослых и детей. Оно уже активно используется в стационарах и больницах", - приводит пресс-служба АСИ слова Чупшевой, сказанные по итогам ее рабочей поездки в Республику Мордовия.

Уточняется, что агентство прорабатывает с Минобороны возможность доступной реабилитации в военных госпиталях. "Это позволит достаточно быстро восстанавливать двигательные функции и системы кровообращения у людей с показаниями", - приводятся слова Чупшевой.

По словам гендиректора АСИ, с помощью агентства и благодаря взаимодействию государства, бизнеса и НКО можно масштабировать проекты по реабилитации, протезированию, обучению и социальной поддержке на участников спецоперации по всей России.