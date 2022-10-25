Медведев на "Уралвагонзаводе" обсудил ускорение поставок военной техники для нужд СВО

Как сообщил замглавы Совбеза РФ, он провел контрольную проверку выпуска танков в корпорации по указанию президента Владимира Путина

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев по указанию Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина посетил Нижний Тагил и провел контрольную проверку выпуска танков в корпорации "Уралвагонзавод", которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники. Об этом Медведев сообщил в понедельник в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе проверки были обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе специальной военной операции и устранения существующих проблем.

"Поставлена задача неукоснительного исполнения государственного оборонного заказа во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники, - сообщил он. - Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной, и приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен".