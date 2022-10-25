В России запущены испытания первого отечественного гибридного мюонного томографа.

Его испытывают на Калининской АЭС

Полнофункциональный образец мюонного томографа создали российские ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в сотрудничестве с АО «ВНИИАЭС» (входит в структуру Росатома). Испытания установки, позволяющей полностью дистанционно обследовать работающий реактор, начаты отделом ядерной безопасности и надежности Калининской АЭС.

Как пояснили специалисты Росатома, в мюонной томографии используется поток мюонов, возникающий в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей. Такая технология не требует искусственных источников излучения и относится к перспективным методам дистанционного мониторинга. Метод основан на улавливании потока мюонов, проходящего через исследуемый объект, и получении «картинки» внутренней структуры объекта, напоминающей рентгеновский снимок. Мюоны обладают высокой проникающей способностью. Несколько таких снимков с разных ракурсов позволяют получить трехмерное изображение объекта.

Сейчас на первом образце томографа, установленном на одном из энергоблоков на Калининской АЭС, ведется отработка технологии, регистрирующих систем и программного обеспечения. Устройство представляет собой трековый детектор, позволяющий в режиме реального времени отслеживать трек каждого мюона, проходящего через регистрирующую систему.

После того, как испытания будут пройдены, российские атомщики планируют наладить промышленное производство линейки мюонных томографов. Они станут дополнительным средством дистанционного мониторинга реакторов, оборудования и сооружений атомных электростанций. Также разработчики сообщают, что новые томографические установки позволят проводить эффективное дистанционное изучение вулканов, зданий, мостов, плотин, градирен, крупногабаритных транспортных грузов и т.д.