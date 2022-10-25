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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Компания «Стереотек» открыла в Волгограде серийное производство 5D принтеров

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Компания «Стереотек»
Компания «Стереотек».
Источник изображения: ИА «ВолгаПромЭксперт»

Производственная мощность предприятия 960 принтеров в год. Объем инвестиций составил 100 млн рублей по линии Фонда национальной технологической инициативы.

Как поясняют в «Стереотек», 5D принтер собственная разработка компании и представляет собой пятиосевую машину которая позволяет вращать и наклонять заготовку в процессе ее печати, что позволяет изготавливать более точные и прочные детали по сравнению с классической 3D печатью. При этом на 5D принтере можно изготовить многокомпонентную деталь сразу готовую для использования в промышленном оборудовании.


Компания «Стереотек».
Источник: © volpromex.ru

Работу принтера обеспечивает так же собственное программное обеспечение включая цифровую библиотеку с широкой номенклатурой промышленных деталей для печати. В их числе: мембраны, манжеты, муфты и др.

«В условиях санкционного давления и смены логистических маршрутов, российские промышленные предприятием могут изготавливать самостоятельно запасные части для станочного парка и производить расходные материалы для различных типов производственного оборудовании, значительно дешевле и без привязки с зарубежным поставщикам» — прокомментировал генеральный директор «Стереотек» Артем Авдеев.


Компания «Стереотек».
Источник: © volpromex.ru

В настоявшее время география поставок 5D принтеров произведенных в Волгограде затрагивает все регионы России, Среднюю Азию, Закавказье, а также страны Ближнего Востока. Интерес к волгоградской продукции проявляют и китайские производители.

Волгоград, ИА «ВолгаПромЭксперт»

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Страны
Россия
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