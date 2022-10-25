Ростех запустил серийное производство тестов для обучения собак-саперов

Красноармейский НИИ механизации Госкорпорации Ростех (КНИИМ) в несколько раз нарастил производство кинологических тест-тренингов «КинТЕСТ». Тест позволяет обучить служебных собак поиску тротила, гексогена, октогена, тетрила и других видов взрывчатки. Расширение мощностей связано с возросшим спросом, ранее эта продукция производилась мелкими партиями.

«КинТЕСТ» упрощает и удешевляет процесс обучения служебных собак, при этом гарантирует качественный результат. В отличие от представленных на рынке имитаторов, в «КинТЕСТы» входят мельчайшие дозы настоящей взрывчатки, однако выделить их из состава невозможно. Изделия безопасны в применении, их может свободно перевозить и применять любой кинолог.

«Несмотря на современный уровень развития техники, полноценно заменить собачий нос пока что не может ни один прибор. Обучение на реальных образцах взрывчатых веществ очень сложно и дорого, поскольку к транспортировке и эксплуатации таких веществ предъявляются особые требования. Нужно привлекать охрану, специалистов, спецтранспорт, арендовать полигон, иметь соответствующую лицензию. В то же время работа только с имитаторами взрывчатых веществ снижает качество обучения собак. На этом фоне «КинТЕСТы» имеют хорошие отзывы у кинологов, спрос на них за последнее время вырос в 3,5 раза», – сказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

«КинТЕСТы» уже успешно используют для дрессировки собак в подразделениях МВД, ФСО, ФТС, кинологических службах аэропортов, ФСИН и специальных охранных агентствах. Обученные на этих тестах животные определяют цель со 100-процентной точностью.

Модернизация производства позволила автоматизировать и усовершенствовать большинство производственных операций. Для смешения компонентов перед введением в материал – носитель взрывчатки закуплено специальное пневматическое оборудование, которое отличает больший ресурс работы и полная взрывобезопасность.