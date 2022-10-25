Sabah: западная общественность оказалась против военной и финансовой поддержки Украины

Американская общественность боится поражения Украины, пишет Sabah. Такая же ситуация наблюдается и в Европе. А недавно Боррель заявил, что запасы НАТО "значительно истощены". Похоже, усталость Запада от военного конфликта приведет к сокращению чрезмерной помощи киевскому режиму.

С начала украинского вооруженного конфликта прошло семь месяцев. К сожалению, на горизонте нет и проблеска надежды на мир. Как известно, любой вооруженный конфликт несет с собой как человеческие, так и экономические потери. Однако по мере продолжения боевых действий в игру вступает еще один фактор. И это, вне всяких сомнений, усталость от конфронтации. В прошлом этот фактор проявлялся в ходе продолжительных войн США в Афганистане и Ираке. Аналогичная ситуация наблюдается и в рамках нынешнего конфликта на Украине, при этом ее влияние усиливается день ото дня.

Усталость чувствуют не только военные на поле боя (а это, разумеется, влияет на ход боевых действий). Помимо тех, кто находится на фронте, изнуряющее действие хаоса распространяется на граждан и политиков, прямо или косвенно вовлеченных в конфликт. Это, в свою очередь, может привести к непредсказуемым отклонениям в ходе военных действий. С этой точки зрения становится очевидно, что, хотя на начальных этапах войн в Афганистане и Ираке был достигнут высокий уровень общественной поддержки, по мере продолжения этих конфликтов поддержка заметно уменьшалась. Хотя причины изменений в общественном мнении с течением войн были разными, результаты и тенденции всегда были одинаковыми: США через некоторое время выводили войска из региона, оставляя после себя болото.

Продолжение украинского конфликта и его тяжелые последствия за прошедшие семь месяцев быстро вызвали усталость от этого кризиса в странах, поддерживающих киевский режим. Это начало проявляться среди народов и лиц, принимающих политические решения. Согласно последним исследованиям (Pew Research), доля американцев, обеспокоенных поражением Украины перед Россией, уменьшилась в сентябре текущего года до 38% против 55% в минувшем марте. Более того, количество тех, кто полагает, что США помогают Украине больше, чем это необходимо, выросло до 20% в сентябре этого года, тогда как в марте составляло 7%. А 37% американской общественности в настоящее время считают, что помощь, предоставляемая Украине, находится на достаточном уровне, и не поддерживают ее увеличение.

Хотя в общих тенденциях изменений не наблюдается. На уровне политических партий США, между демократами и республиканцами, до сих пор существуют разногласия на этот счет. 32% республиканцев и 11% демократов убеждены, что США за время конфликта предоставили больше помощи, чем это было нужно. Аналогичную ситуацию можно видеть и в американском конгрессе. В то время как демократы решительно поддерживают военную и гуманитарную помощь Украине, многие конгрессмены-республиканцы связывают источник помощи с долгами и утверждают, что такая помощь нанесет более глубокие раны американской экономике, которая и так сейчас переживает непростые времена. Более того, эта помощь противоречит национальным интересам США. Также некоторые конгрессмены-республиканцы выступают за то, чтобы средства, предоставляемые Украине, были направлены на защиту от Китая, с которым США сейчас борются. Наконец, в Америке приближаются промежуточные выборы, и республиканцы планируют получить большинство в конгрессе, что может стать поворотным моментом с точки зрения охвата или бюджета пакетов помощи для Украины. Несмотря на такой возможный сценарий, даже в случае сокращения помощи поддержка, оказываемая США Украине, окончательно не прекратится. Основная причина этого заключается в том, что Россия создала цепочки угроз национальной безопасности США, которые в наши дни также сохраняют актуальность. Бесспорно, это останется главным основанием для предоставления пакетов военной помощи Украине.

Усталость от кризиса, наблюдаемая в США, похожим образом проявляется и в Евросоюзе. В то время как рекордная инфляция, повышение цен и энергетический кризис становятся все более ощутимыми в повседневной жизни, отныне граждане ставят под сомнение политику своих правительств. Хотя общественная поддержка санкций по-прежнему высока в процентном отношении, фиксируется тенденция к ее снижению. Согласно опросам, проведенным в этом месяце во Франции и Германии (IFOP), в марте 2022 года 72% населения Франции поддерживали санкции, тогда как сейчас это количество уменьшилось до 67%, а в Германии — до 66% против 80% в марте. Напряжение на почве экономики, глубоко ощущаемое гражданами в повседневной жизни, что наглядно проявляется в непрекращающихся протестах во Франции, будет продолжать оказывать большое давление на европейцев и их лидеров.

Говоря о Европе и ее позиции в отношении военного конфликта на Украине, следует заметить, что центральную роль сыграли санкции. Кроме того, европейские государства оказывали военную помощь Украине, хотя и в ограниченном объеме. Помимо сокращения поддержки, которое можно наблюдать в общественном мнении, Европа сталкивается еще с одной проблемой. В начале прошлого месяца верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Josep Borrell) заявил: "Военные запасы большинства государств-членов (европейской НАТО) были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы обеспечиваем большой потенциал для Украины". Как можно понять из заявления Борреля, вдобавок к усталости, наблюдаемой у народа, Европа в настоящее время испытывает пределы своих военных возможностей.

Таким образом, Запад, сумевший пройти испытание единством на начальных этапах военного конфликта на Украине, по итогам седьмого месяца боевых действий сталкивается с поистине трудным экзаменом. По мере углубления экономического и энергетического кризисов и нарастания усталости от военного конфликта будут наблюдаться изменения в приоритетах общественности и лиц, принимающих политические решения. Исход украинско-российского кризиса будет зависеть от этого фундаментального изменения.

Автор: Глория Шкурти Оздемир (Gloria Shkurti Özdemir)