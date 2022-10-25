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ТАСС

Герасимов обсудил с британским коллегой возможное применение Украиной "грязной бомбы"

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу ранее провел несколько телефонных разговоров с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции, обсудив с ними ситуацию на Украине и сообщив о возможных провокациях со стороны Киева

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора с начальником штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакином обсудил ситуацию, связанную с возможным применением Украиной "грязной бомбы".

Об этом в понедельник сообщило Минобороны РФ.

"24 октября 2022 года начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии В.В. Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином. В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в выходные министр обороны РФ Сергей Шойгу провел несколько телефонных разговоров с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции, обсудив с ними ситуацию на Украине и сообщив о возможных провокациях со стороны Киева с применением "грязной бомбы". 

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