Первенец космической "Сферы". В чем уникальность нового российского спутника "Скиф-Д"

22 октября с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту первый аппарат федерального проекта "Сфера" — "Скиф-Д". По данным Роскосмоса, с помощью нового спутника будут отработаны технологии предоставления услуги широкополосного доступа в интернет на всей территории России. О "Скифе" и других аппаратах проекта "Cфера", которые помогут в борьбе с цифровым неравенством, обеспечат связь и навигацию даже в самых отдаленных уголках страны, — в материале ТАСС

В основе федерального проекта "Сфера" лежит задача создания глобальной сети спутников коммуникации и мониторинга. На сегодняшний день предполагается, что в "Сферу" войдут пять спутниковых группировок связи ("Скиф", "Ямал", "Экспресс", "Экспресс-РВ", "Марафон") и пять группировок дистанционного зондирования Земли ("Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр"). В общей сложности для проекта "Сфера" планируется создать более 600 космических аппаратов.

"Роскосмос, в отличие от зарубежных конкурентов, пошел по пути создания не одной глобальной, а нескольких региональных систем, возможности которых сосредоточены на решении актуальных для России задач, но могут быть расширены на территорию всей планеты", —[/b][b] говорится в презентационных материалах проекта "Сфера".

Конец цифрового неравенства

Для жителей больших городов скоростной мобильный интернет уже давно не роскошь. Общаться по видеосвязи, обмениваться гигабайтами информации можно, находясь где угодно: в офисе, дома или на природе. Сегодня ежемесячная абонентская плата за такую возможность равняется стоимости всего нескольких чашек кофе. Однако Россия — самая большая по площади страна, и на ее карте до сих пор есть уголки, где мобильная связь и интернет нестабильны или отсутствуют вообще.

В мире такое положение дел, когда у людей нет доступа к информации, финансовым институтам, образованию и т.д., называют цифровым неравенством. Специалисты космической отрасли считают, что максимально быстро и качественно исправить ситуацию поможет спутниковый интернет. Отвечать за стабильный доступ к нему даже в небольших деревнях где-нибудь на краю страны в рамках федеральной программы "Сфера" (реализуется предприятиями Роскосмоса) будет система "Скиф".

Первый "Скиф" на орбите

22 октября с космодрома Восточный был запущен "Скиф-Д" — первый аппарат, который послужит демонстратором будущей системы широкополосного интернета. На нем, по данным производителя — компании "Информационные спутниковые системы" имени академика Михаила Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), будет проходить обкатка технических решений.

По данным Роскосмоса, новый космический аппарат "Скиф-Д" собран на основе технологий создания негерметичных спутников малого класса, успешно протестированных на орбите. Масса "Скифа" не превышает 200 кг, энергопотребление — порядка 250 Вт, срок работы на орбите — три года.

Аппарат будет работать на высоте около 8 тыс. км (средняя круговая орбита), что дает ему ряд преимуществ перед аналогичными спутниками Starlink Илона Маска, расположенными на геостационарной орбите (высота 36 тыс. км). "Скифы" будут ближе к Земле, а значит, задержки по времени при передаче больших данных будут минимальными.

Кроме этого, как говорят в Роскосмосе, выбор средней круговой орбиты открывает для операторов спутникового интернета возможность обслуживания северных широт, недоступных для традиционных спутников на геостационарной орбите, в том числе районов Крайнего Севера, Арктики, Северного морского пути и кросс-полярных авиатрасс.

Также за счет расположения "Скифа" специалисты планируют установить оптимальный баланс между высотой орбиты, временем видимости космических аппаратов для абонента и количеством спутников, необходимых для обслуживания России.

Спутник-первопроходец проекта "Сфера" во время летных испытаний позволит изучить устойчивость орбиты и измерить уровень воздействия радиации на установленную на нем аппаратуру. Кроме этого, как говорят в компании "Информационные спутниковые системы", на спутнике "Скиф-Д" будут испытаны новые отечественные служебные системы и полезная нагрузка, в том числе приемо-передающие каналы Ка-диапазона частот (диапазон частот сантиметровых и миллиметровых длин волн, используемых в основном для спутниковой радиосвязи и радиолокации). Также "Скиф" направит тестовый интернет-сигнал в населенные пункты, расположенные в нескольких отдаленных уголках нашей страны, включая районы Крайнего Севера и Арктики.

В будущем система "Скиф" предполагает создание группировки из 12 аппаратов, которые будут обеспечивать широкополосным интернетом всю территории России 24 часа в сутки.

"Экспресс-РВ" и другие космические "связисты"

Согласно данным государственной компании "Космическая связь", к 2025 году на высокоэллиптической орбите должна появиться новая группировка спутников связи, которая сможет охватить до 90% земной поверхности. В рамках проекта "Сфера" космические аппараты "Экспресс-РВ" покроют районы Крайнего Севера, обеспечат связью поезда, речные суда и грузовые авто в самых отдаленных, труднодоступных районах.

Особенно спутники "Экспресс-РВ" пригодятся для обеспечения качественной связи в районе Северного морского пути. Стабильный доступ к интернету получат экипажи кораблей, ученые, военные, специалисты и служащие, которым приходится часто перемещаться с места на место.

Группировка спутников связи "Ямал", которые также войдут в "Сферу", создана и эксплуатируется компанией "Газпром космические системы". C помощью аппаратов "Ямал" уже сегодня оказываются услуги по организации каналов связи и передачи данных, видео-конференц-связи, а также спутникового телевидения.

"Созведие" спутников "Марафон" будет отвечать за "интернет вещей" (система, в которой обмениваются данными технические устройства). К "Марафону", например, можно будет подключить "умный дом" со всей встроенной электроникой, а в будущем и весь беспилотный транспорт. Кроме этого, по данным ТАСС, не так давно обсуждалась и возможность поиска с помощью "Марафона" пропавших в горах людей. Правда, для этого в их одежду должны быть вшиты небольшие датчики, информация с которых считывалась бы спутниками, а затем передавалась на пульт дежурного МЧС.

"Беркуты", которым сверху видно все

Космические аппараты для всепогодного мониторинга, которые составят основу группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в рамках программы "Сфера", получили название "Беркут". Предполагается, что они будут нескольких типов — обзорные, высокодетальные и радиолокационные.

Основные задачи "Беркутов" будут такими же, как у их коллег и предшественников, — изучение и постоянный мониторинг нашей планеты. Как известно, изображения со спутников ДЗЗ помогают успешно функционировать сельскому хозяйству, лесоводству, ведомствам, отвечающим за охрану окружающей среды, а также картографам, геологам и гидрологам.

Сроки введения в эксплуатацию "Сферы", как говорят специалисты, будут зависеть от объемов финансирования. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, который присутствовал в минувшие выходные на запуске спутника "Скиф-Д", до 2024 года на проект будут тратить по 7 млрд ежегодно.

"В последующий период реализации до 2030 года запланировано ежегодное наращивание финансирования проекта "Сфера" с общим объемом 95 млрд рублей бюджетных средств", — сообщил журналистам Мантуров.

Василий Кучушев