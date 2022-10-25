В Минобороны раскрыли возможный способ использования Киевом «грязной бомбы»

Минобороны РФ: Киев хочет замаскировать взрыв «грязной бомбы» под подрыв российского боеприпаса

Согласно планам Киева, подрыв «грязной бомбы» можно будет осуществить, закамуфлировав ее под случайное срабатывание российского ядерного боеприпаса. Об этом сообщили 24 октября на брифинге в Министерстве обороны России.

«Киев планирует замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран», — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В военном ведомстве еще раз подчеркнули, что Минобороны РФ располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой грязной бомбы, или маломощного ядерного боеприпаса. По данным военных, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии.

Как удалось установить, на недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор» на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов «Буряковка», «Подлесный», «Россоха» может разместиться более 50 тыс. куб. м радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для «грязной бомбы».

Наличие радиоактивных изотопов в воздухе, по плану Украины, будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия, отметил Кириллов.

«Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — указали в ведомстве.

Ранее в этот же день директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что страны мира не должны допустить обладания Украиной ядерным оружием. Он напомнил, что стремление киевского режима обладать ядерным оружием человечество видело со дня выступления президента Украины Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене.

При этом Великобритания, Франция и США отвергли утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую грязную бомбу на своей территории. Об этом главы МИД европейских стран и Госдепартамент США заявили после переговоров своих министров обороны с главой российского ведомства Сергеем Шойгу по его запросу.

Тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это всё пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

О готовности украинских властей провести на своей территории провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой грязной бомбы, стало известно 23 октября.

В этот же день глава Минобороны РФ в ходе телефонных переговоров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Также в воскресенье Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из Турции, Великобритании и Франции, в которых он довел до собеседников озабоченность Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Украины.

Киев многократно отмечал желание получить ядерное оружие. В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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