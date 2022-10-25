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ТАСС

Мантуров в "оборонном" КС будет отвечать за поставку оружия и имущества войскам

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Мишустин, возглавивший координационный совет, напомнил, что у него будет на этой должности два заместителя

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в "оборонном" координационном совете будет отвечать за поставку вооружений и имущества в войска, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на первом заседании новой структуры.

Мишустин, возглавивший совет, напомнил, что у него будет на этой должности два заместителя. "Это Денис Валентинович Мантуров, который станет отвечать за поставку всех видов вооружений, военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, [за] вещевое имущество военнослужащих. И Дмитрий Юрьевич Григоренко, он будет курировать вопросы нормативно-правовой, финансовой основы и общий свод", - пояснил глава кабмина.

Он добавил, что также в совете будут созданы рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры. "Члены координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями, питанием наших военных", - отметил Мишустин.

"Армия и флот, все наши воины, находящиеся на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки", - подчеркнул он. 

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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
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