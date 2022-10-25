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РИА Новости

Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения ОАО "НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. 24 октября 2022
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения ОАО "НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. 24 октября 2022.
Источник изображения: © РИА Новости

Медведев провел на "Уралвагонзаводе" совещание по ускорению поставок техники в войска

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе поездки на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле (Свердловская область) обсудил вопросы ускорения поставок техники в войска РФ для использования в ходе специальной военной операции на территории Украины.

"Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации "Уралвагонзавод", которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники. Обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что выпуск вооружений и специальной техники в РФ кратно увеличивается по всем направлениям, вопреки утверждениям вражеской аналитики, что они скоро закончатся. "Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!" - написал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что была поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа, также было обращено внимание на ответственность всех соисполнителей, вплоть до уголовной. "Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен", - сообщил Медведев.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории. Решением президента в четырех новых регионах РФ был введен режим военного положения.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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