«Западные бронетранспортёры не продавались так широко на мировом рынке»: в зарубежной прессе об экспортном успехе БТР-82А

Источник изображения: topwar.ru

Сравнительно недавно появившийся бронетранспортёр БТР-82А успешно покоряет мировой рынок, несмотря на то, что создан на базе БТР-80 – модели ещё советских времён, прошедшей войну в Афганистане.

Российский БТР-82А пользуется большим экспортным успехом

- отмечается в зарубежном издании 21AAR.

Со слов автора, БТР-82А, принятый на оснащение российской армии в 2011 году, уже успел поступить на вооружение Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Венесуэлы, Туркменистана, не считая несколько тысяч машин, поставленных в ВС РФ. В случае нехватки средств заказчики могут приобрести более экономичный продукт – его «собрата» БТР-80А, который получил «прописку» в армиях Индонезии, Северной Кореи, Шри-Ланки и Йемена.

Достоинствами БТР-82А являются мощное для бронетранспортёров вооружение (30-мм пушка 2А72 и спаренный с ней 7,62-мм пулемёт) и возможность самостоятельного пересечения водных препятствий благодаря амфибийным свойствам. Однако главным недостатком машины остаётся её уязвимость для огня противника.

Уровень защиты БТР-82А лишь незначительно улучшился по сравнению с его предыдущим воплощением. Имеется много свидетельств с украинского фронта, показывающих, что он чрезвычайно уязвим для крупнокалиберных пулемётов и противотанковых ракет переносных комплексов

- указывается в издании.

На этом фоне новым этапом эволюции семейства БТР-80 стала разработка новой модели БТР-82АТ, который имеет многослойную броню и оснащен башней с противотанковыми ракетами. Как полагает автор, усовершенствованные бронетранспортёры линейки БТР-80 ждёт большое будущее, так как 25 стран мира продолжают эксплуатацию устаревших советских БТР. В то же время Китай до сих пор не смог составить достойную конкуренцию в классе колёсных БТР, сумев продать их только Габону, Таиланду и Венесуэле, а западные альтернативы российским машинам не пользуются высоким спросом.

Западные бронетранспортёры на базе шасси 8х8 (например, Nexter VBCI и GDLS Stryker) не продавались так широко, как БТР-82А

- поясняет автор, считая, что потенциальными заказчиками БТР-82А являются: Армения, Алжир, Ангола, Бангладеш, Боливия, Буркина-Фасо, ЦАР, Куба, Эритрея, Эфиопия, Иран, Ирак, Лаос, Ливия, Мали, Монголия, Мьянма, Перу, Никарагуа, Судан, Сирия, Танзания, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам.

С его слов, единственную достойную конкуренцию БТР-82А могло составить семейство БТР-3, выпускавшееся на Украине, но «война поставила под сомнение возможность продолжения их производства».