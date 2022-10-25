Рогов назвал позицию группы директоров G7, призывающей передать ЗАЭС Украине, неприемлемой

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал неприемлемой позицию группы директоров G7 по нераспространению ядерного оружия, призвавшей передать контроль над Запорожской АЭС Украине.

Ранее группы директоров G7 по нераспространению ядерного оружия G7 ("Большая семерка", куда входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США) призвали вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине и вывести весь российский персонал с объекта.

"Это абсолютно неприемлемое и самоубийственное предложение, учитывая постоянный шантаж, обстрелы и угрозы штурма украинскими боевиками атомной станции. Призыв передать крупнейшую атомную станцию в Европе в руки киевскому режиму, который занимается ядерным терроризмом, это, по сути, соучастие в этом терроризме", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, сегодня только российская сторона в состоянии обеспечить должную охрану и защиту атомной станции, которая после вхождения в состав России Запорожской области по праву является российской собственностью.

При этом Рогов подчеркнул, что "Большая семерка" давно себя дискредитировала. "Это объединение самозванцев, которому больше подходит название США и их "шестерка". В подлинную большую семерку самых влиятельных стран мира по праву должны входить Россия, Китай и Индия", - подчеркнул Рогов.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.