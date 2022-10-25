Мишустин: губернаторы должны контролировать защищенность критической инфраструктуры

Премьер-министр РФ напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина меры безопасности в регионах РФ скоординирует мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Главы регионов должны держать на контроле вопросы безопасности на критической инфраструктуре, включая энергетические и транспортные объекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на первом заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации.

"Сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта, связи", - сказал он.

Мишустин также напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина меры безопасности в регионах РФ скоординирует мэр Москвы Сергей Собянин. "В рамках совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах", - отметил глава кабмина.

Создать такой совет при кабмине ранее поручил Владимир Путин. Решение принято для усиления координации деятельности федеральных и региональных органов власти. Структуру возглавил Мишустин. Также президент поручил председателю правительства регулярно докладывать о работе координационного совета.