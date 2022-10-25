Медведев заявил о кратном увеличении выпуска всех видов вооружений в России

Медведев опроверг сообщения о заканчивающейся в России военной техники и вооружения

Выпуск вооружений и специальной техники в России возрос в несколько раз. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он сообщил, что провел контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Во время его визита обсуждались вопросы ускорения поставок техники в российские войска для использования в специальной военной операции (СВО).

«Читая востребованную аналитику, неоднократно встречающуюся оценку, что военная техника и востребованное применение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь.

Выпуск вооружений и специальной техники осуществляется по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов», — указал Медведев.

По его словам, в ходе проверке также поставлена ​​задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его назначениях, недопущения срывов серий выпускаемой техники.

Еще в сентябре президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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