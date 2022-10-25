Байден готов потерять миллионы американцев и сделать из США автостоянку

American Thinker: политика Байдена увеличивает риск ядерного конфликта

Белый дом направляет миллиарды долларов на военную операцию, бессмысленную с точки зрения американских интересов, пишет American Thinker. Автор статьи призывает правительство заняться проблемами собственной страны – пока еще не поздно.

Фрэнк Либерато (Frank Liberato)

Однажды Владимир Путин, может, и выведет войска из Украины, но в данный момент считать так — бездоказательный оптимизм. А, может, от него самого останется лишь порыв раскаленного воздуха. И многие из нас разделят эту участь, если не сойдут с опасного пути. Риск ядерного конфликта растет день ото дня.

Исчезновение городов и радиоактивные осадки представляют серьезную экологическую проблему. Любопытно, что надменные “климатологи” американского истеблишмента и исполнительной власти молчат. Неужели некому предложить нам остановиться и подумать о реальности ядерной войны? Может, провести исследования воздействия на окружающую среду?

По мере приближения к активному военному участию в конфликте на Украине администрации Байдена впору объяснить американскому народу, каким именно образом война с Россией отвечает интересам Соединенных Штатов. Пока что санкции лишь укрепили российский рубль до семилетнего максимума и помогли ему получить звание наиболее эффективной валюты года. Доллар тем временем нестабилен, инфляция все глубже проникает в экономику, а цены на бензин достигают заоблачных высот. Будь это война на истощение, мы бы потерпели удручающее поражение.

В настоящее время правительство США тратит почти 300 миллионов долларов на противорадиационные препараты в общем количестве около 50 000 курсов. Как их будут раздавать? Вряд ли справедливо. Но отсиживающимся в бункерах представителям вашингтонской элите точно хватит. Звучит цинично? Может, да, а, может, и нет.

Этот конфликт должен был закончиться несколько месяцев назад. Речь шла просто о невступлении Украины в НАТО. Выбирая между этим вариантом и дальнейшим опустошением страны, украинцы выбрали первое. Если бы не давление извне, кризис давно остался бы в прошлом. Однако мы продолжаем направлять миллиарды долларов налогоплательщиков на военную операцию, не выгодную с точки зрения американских интересов и не имеющую однозначного решения, кроме разве что свержения Путина. Допустит ли он это, не использовав все имеющееся в распоряжении оружие? Маловероятно.

Наша южная граница кишит картелями, наркотиками и нелегалами. Со всех точек зрения это — вторжение. Разгул преступности сеет хаос в городах. Инфляция выходит из-под контроля, цены на бензин продолжают расти. Разве у нас нет дел поважнее, чем тратить столь нужные миллиарды на защиту чужих границ?

Какой был итог наших прошлых усилий по поддержанию порядка в мире? Взять тот же Вьетнам — мы знаем, чем все закончилось. Афганистан остается открытой раной, которая в ближайшее время не заживет. И нельзя забывать Ирак с его якобы оружием массового уничтожения. Далеко не героический список достижений. Безумие в том, что мы собираемся повторить это со страной, которая контролирует крупнейший в мире ядерный потенциал.

После выборов 2016 года президент Трамп попал под прицел агентов истеблишмента, демократов внутри министерства юстиции. Теперь мы знаем, что доказательства для того расследования сфабриковали демократы и ФБР. В итоге Трампа оправдали по обвинению в “сговоре с Россией”, но за подрывную деятельность в тюрьму никто не сел. Недовольство по поводу несуществующего сговора осталось, и создается впечатление, что в попытке отстранить Путина от власти администрация Байдена идет в буквальном смысле по выжженной земле.

Джо Байден говорит, что США будут поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”. Потребуется на что? Какова цель? И какова будет цена ее достижения? Бесконечное накопление новых долгов? Вечная инфляция? Бензин по десять долларов? Превращение американских городов в автостоянки?

Возможно, Путин блефовал насчет готовности применить ядерное оружие, но уместен ли при таком раскладе азарт? Зачем рисковать жизнями миллионов из-за блефа? Говорят, нельзя поставить больше, чем можно проиграть. Полагаю, Байдену с помощниками по плечу потеря миллионов американцев.

Опасен ли Путин? Похоже, что да, но также нам бесконечное количество раз говорили о реальности сговора с Россией. Затем связывали ноутбук Хантера Байдена с российской дезинформацией. В создавшейся ситуации мы, получается, должны верить всему безоговорочно.

Можно ли считать Путина человеком, стремящегося к мировому господству? Этому нет доказательств. Он даже не может закончить начатое на Украине, чтобы защитить то, что считает территориальной целостностью. Зато у него есть 6000 ядерных боеголовок и необходимые для их доставки ракетные системы. Его загоняют в угол, дразнят и подстрекают. Может, нам стоит заняться своими делами, пока не поздно? Все это — чистое безумие.