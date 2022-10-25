Зеленский обсудил с командованием ВСУ альтернативное обеспечение населения электричеством

Президент Украины в очередной раз призвал использовать рационально электроприборы

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и члены Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) на заседании в понедельник обсудили вопросы альтернативного обеспечения электричеством населения и предприятий.

"Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрели вероятные действия врага на ближайший период. <...> Кроме этого, остановились на процессе восстановления объектов энергетики, которые были повреждены <...>. Также рассмотрели альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью, пока продолжаются восстановительные работы", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский в очередной раз призвал использовать рационально электроприборы.

Ранее Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" приняла решение ограничить энергопотребление в ряде регионов страны, в том числе в городе Киеве, Киевской, Харьковской и Сумской областях. На фоне веерных отключений власти страны призывают граждан к тотальной экономии электричества в вечернее время.