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ЦАМТО

Новый президент Филиппин подтвердил отказ от покупки вертолетов Ми-17

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Вертолеты Ми-17
Вертолеты Ми-17.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян

ЦАМТО, 24 октября. Президент Филиппин Фердинанд Р. Маркос 20 октября заявил представителям СМИ, что Филиппины не будут продолжать выполнение контракта на покупку 16 тяжелых военных вертолетов в России.

Как сообщает агентство PNA, Ф.Маркос сделал это заявление в ответ на призыв российского посла на Филиппинах Марата Павлова выполнить контракт на сумму 12,7 млрд. филиппинских песо, предусматривающий закупку вертолетов Ми-17, который был отменен в конце срока полномочий бывшего президента Родриго Дутерте из-за опасений попасть под санкции США.

Как сообщил новый президент, предыдущая администрация решила, что эта сделка не будет реализована, а Филиппины уже нашли "альтернативу" в виде американских вертолетов, которые будут производиться в Польше.

Речь идет о дополнительной закупке S-70i "Блэк Хок". В феврале 2022 года МНО Филиппин уже подписало с компанией PZL Mielec контракт на закупку второй партии из 32 вертолетов S-70i "Блэк Хок". Кроме того, в сентябре 2022 года США предложили продать ВС Филиппин от 13 до 14 дополнительных вертолетов этого типа вместо Ми-17. Для поддержки продажи США увеличили до 100 млн. долл. помощь Филиппинам на следующий год в рамках программы "Иностранное военное финансирование".

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2021 года МНО Филиппин заключило с ООО "Совтехноэкспорт" контракт на поставку 16 вертолетов Ми-17, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью 12,7 млрд. филиппинских песо (243,6 млн. долл.). Предполагалось, что РФ поставит один дополнительный вертолет бесплатно. В январе 2022 года МНО Филиппин произвело в рамках контракта авансовый платеж в размере 1,9 млрд. филип. песо (41,56 млн. долл.).

Тем не менее, в июне 2022 года власти Филиппин приняли решение расторгнуть контракт из опасений попасть под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и санкции других западных стран.

Президент Ф.Маркос также сообщил, что сейчас правительство намерено предпринять усилия, чтобы вернуть весь, либо часть первоначального взноса в размере 1,9 млрд. филиппинских песо.

Как уточнил представитель МНО Филиппин Хосе Фаустино-младший, сделка "официально не отменена", но для урегулирования всех вопросов по расторжению контракта сформирована комиссия. Правительство также ведет переговоры о возврате средств "по дипломатическим каналам", учитывая, что проект реализовывался в рамках межправительственного соглашения.

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Страны
Польша
Россия
США
Филиппины
Продукция
Ми-17
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