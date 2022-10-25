Минобороны РФ заявило, что располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" или маломощный ядерный боеприпас

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что у них есть информация о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.

"Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", - сказал на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве", - сказал Кириллов.

Кириллов сказал, что Украина завершает создание "грязной бомбы".

"По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии", - сказал начальник войск РХБЗ РФ.

"Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал", - сообщил Кириллов.

По его словам, "на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания "грязной бомбы" - это три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. тонн обогащенного до 1,5% оксида урана".

"На выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов, хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тысяч штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией - это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда", - сказал Кириллов.

"На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", "Подлесный", "Россоха" может разместиться более 50 тыс. куб. м радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для "грязной бомбы". Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до 1 тыс. тонн в год", - сказал начальник войск РХБЗ.