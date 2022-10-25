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ТАСС

МО РФ: выброс радиоактивных веществ в результате обстрелов ЗАЭС затронет почти всю Европу

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Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как сообщил начальник войск РХБХ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, обстрелы станции со стороны ВСУ не вызывали поначалу опасения у мирового сообщества

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Выброс радиоактивных веществ в результате обстрелов украинской стороной Запорожской АЭС затронет практически всю Европу. Об этом заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Обстрелы станции со стороны ВСУ не вызывали поначалу опасения у мирового сообщества, так как по заключению ряда американских специалистов риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных артиллерийских снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива будет незначителен, а ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолета", - напомнил Кириллов.

Однако, как подчеркнул начальник войск РХБЗ, проведенный специалистами МО РФ прогноз "развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу". 

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