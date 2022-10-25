Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой"

Минобороны: работы по созданию Украиной "грязной бомбы" находятся на завершающей стадии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Работы по созданию Украиной "грязной бомбы" подходят к концу, сообщил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии", — сказал он.

По его словам, киевский режим хочет организовать провокацию, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.

Кириллов добавил, что Москве известно о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.

Угроза провокации

Как заявил генерал-лейтенант, Киев планирует замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран.

Попадание радиоактивных изотопов в воздухе зафиксируют датчики Международной системы мониторинга в Европе, что, как ожидают в офисе Зеленского, позволит обвинить Кремль в применении оружия массового поражения.

Подобные методы, по его словам, уже использовались Западом в Сирии, когда "Белые каски" снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками.

Возможные последствия

Взрыв маломощного боеприпаса с ядерным зарядом, как отметил Кириллов, приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров.

После этого Киев рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста.

Он добавил, что министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.

Ресурсная и научная база

Он отметил, что на Украине есть предприятия, которые могут предоставить необходимые для маломощного ядерного боеприпаса ресурсы: три действующие атомных электростанции (Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская) и выведенная из эксплуатации Чернобыльская АЭС.

Как заявил генерал-лейтенант, на недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", на Приднепровском химзаводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", "Подлесный", "Россоха" может разместиться более 50 тыс кубометров радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы для "грязной бомбы", Восточный горно-обогатительный ведет добычу урановой руды.

Также Украина располагает соответствующей научной базой: ученые из Харьковского физико-технического института принимали участие в советской ядерной программе, в этом НИИ также есть экспериментальные проекты, в частности, термоядерные установки "Ураган". Помимо этого, в ядерном институте при академии наук в Киеве на реакторе ВВР-М ведутся исследования с радиоактивными материалами.