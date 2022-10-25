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РИА Новости

Чернышенко заявил о росте кибератак на госсектор

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Чернышенко на встрече с Путиным заявил о росте кибератак на 80%, целью стал госсектор

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число кибератак на Россию в этом году увеличилось на 80%, причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Конечно, информационная безопасность стоит во главе угла, потому что на 80% увеличилось в этом году число кибератак на Россию. Причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году - госсектор", - сказал он.

"25 тысяч, даже больше, кибератак на госресурсы и 1200 инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы", - сказал Чернышенко.

Чернышенко также добавил, что "эта борьба будет продолжаться всегда – против нас воюют кибервойска всех недружественных стран". По его словам, важно, что по поручению президента РФ организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти, на всей критической инфраструктуре. "Мы продолжаем эффективно обороняться", - отметил вице-премьер.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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