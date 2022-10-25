Глава Евросовета Шарль Мишель: Российская спецоперация вынудила страны ЕС вступить в гонку вооружений

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Страны Евросоюза вступили в гонку вооружений, вынудила их так поступить Россия, начав военную спецоперацию на территории Украины. С таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель.

Представитель Евросоюза ответил на ряд вопросов журналистов, касающихся ситуации в Европе, в том числе и об увеличении военных расходов нескольких стран Евросоюза, в частности Германии, Литвы и Польши. По его словам, Брюссель не беспокоит увеличение оборонных бюджетов, так как Евросоюз вступил в гонку вооружений "из-за российской спецоперации". Мишель подчеркнул, что Европа вынуждена "защищать Украину", поэтому растут расходы на закупку вооружений.

Боюсь, что у нас нет выбора в связи со (спецоперацией) (...) Мы как европейцы должны взять на себя ответственность за безопасность наших граждан, будущих поколений. Это не удовольствие, но мы не живем в идеальном мире

- заявил он.

В настоящее время страны ЕС прорабатывают механизмы совместных закупок оружия и боеприпасов, стремительно заканчивающихся из-за поставок на Украину. Брюссель ранее слишком полагался на Вашингтон в вопросах военных поставок, но оказалось, что и у американцев арсеналы не бездонные. Сейчас США также испытывают проблемы с вооружениями. В результате в Европе снова начинается гонка вооружений.

У нас есть европейское агентство по обороне. Один из вопросов, над которыми мы сейчас работаем, это создание общего рынка боеприпасов. Так как нам надо восстанавливать наши запасы из-за поставок на Украину

- добавил он.