В МИД Ирана опровергли информацию о наличии иранских сил в Крыму

Официальный представитель ведомства Насер Канани также отверг обвинения Запада в адрес Ирана в отправке БПЛА в Россию для использования в боевых действиях на Украине

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Исламская Республика Иран опровергает сведения о присутствии иранских сил в Крыму. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

"Мы опровергаем информацию о присутствии иранских сил в Крыму, - цитирует Канани агентство Tasnim. - Эта информация распространяется СМИ для отвлечения внимания от разрушительной роли Запада в войне на Украине".

Канани также отверг обвинения Запада в адрес Ирана в отправке БПЛА в Россию для использования в боевых действиях на Украине: "Америка и Европа провокационными действиями создали условия, приведшие к началу войны на Украине, а теперь они обвиняют Иран, распространяя ложную информацию. Мы не являемся стороной конфликта на Украине и не являемся экспортером оружия ни для одной из сторон. Отношения между Ираном и Россией представляют собой всесторонние отношения в различных областях, развивающиеся и основанные на интересах двух стран, и они не противоречат каким-либо международным правилам. Страны вольны развивать свои отношения, исходя из своих интересов".