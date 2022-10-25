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ТАСС

В МИД Ирана опровергли информацию о наличии иранских сил в Крыму

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Военные учения в Крыму. Кадр видео
Военные учения в Крыму. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны России

Официальный представитель ведомства Насер Канани также отверг обвинения Запада в адрес Ирана в отправке БПЛА в Россию для использования в боевых действиях на Украине

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Исламская Республика Иран опровергает сведения о присутствии иранских сил в Крыму. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

"Мы опровергаем информацию о присутствии иранских сил в Крыму, - цитирует Канани агентство Tasnim. - Эта информация распространяется СМИ для отвлечения внимания от разрушительной роли Запада в войне на Украине".

Канани также отверг обвинения Запада в адрес Ирана в отправке БПЛА в Россию для использования в боевых действиях на Украине: "Америка и Европа провокационными действиями создали условия, приведшие к началу войны на Украине, а теперь они обвиняют Иран, распространяя ложную информацию. Мы не являемся стороной конфликта на Украине и не являемся экспортером оружия ни для одной из сторон. Отношения между Ираном и Россией представляют собой всесторонние отношения в различных областях, развивающиеся и основанные на интересах двух стран, и они не противоречат каким-либо международным правилам. Страны вольны развивать свои отношения, исходя из своих интересов". 

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Страны
Иран
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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