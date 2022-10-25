Войти
ТАСС

На Украине заявили о готовности принять международную мониторинговую миссию

110
0
0
Алексей Резников
Алексей Резников.
Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные разговоры с главами Минобороны Великобритании, Турции и Франции

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Киев готов принять любую международную мониторинговую миссию. Об этом заявил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников по итогам телефонных разговоров с главами Минобороны Великобритании, Турции и Франции.

"Переговорил с главами Минобороны Франции Себастьеном Лекорню, Великобритании Беном Уоллесом и Турции Хулуси Акаром. <...> Я хочу повторить: Украина открыта для любой мониторинговой миссии", - написал он в Twitter.

Резников добавил, что коллеги рассказали ему о своих разговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а он сам представил им позицию Киева по этому вопросу.

Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с Уоллесом, Лекорню и Акаром. Российский министр довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением так называемой грязной бомбы. Кроме того, Шойгу в пятницу и в воскресенье говорил по телефону с шефом Пентагона Ллойдом Остином. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
15.02.2022
Глава Минобороны Шойгу: часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время
13.12.2021
Ядерная бомба для президента
27.05.2021
Европа под берцами участников Defender 2021: старый сценарий новых учений НАТО
28.10.2020
Не числом, а уменьем
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 00:29
  • 8
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 25.10 00:20
  • 36144
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.10 22:03
  • 1
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 24.10 16:06
  • 4
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 24.10 14:46
  • 1
"Фамильное сокровище" России одним ударом уничтожит военные объекты США
  • 24.10 14:02
  • 3
Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии
  • 24.10 12:06
  • 0
Украина «задвинет» Германию на задворки Европы
  • 24.10 11:30
  • 0
Молодежь, революция, война. «Вооруженный мятеж» — часть вторая
  • 24.10 10:10
  • 3
Токио и Канберра пообещали международный ответ при применении ядерного оружия на Украине
  • 24.10 10:05
  • 1
Мировая энергетическая инфраструктура в опасности. И вот почему
  • 24.10 02:36
  • 1
"Оборонный" КС будет в том числе решать вопросы с ценами на необходимые для войск товары
  • 24.10 02:36
  • 1
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах
  • 24.10 01:02
  • 22
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 23.10 23:21
  • 5
Польские спутники указывают украинцам российские цели
  • 23.10 18:32
  • 3
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных