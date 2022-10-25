На Украине заявили о готовности принять международную мониторинговую миссию

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные разговоры с главами Минобороны Великобритании, Турции и Франции

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Киев готов принять любую международную мониторинговую миссию. Об этом заявил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников по итогам телефонных разговоров с главами Минобороны Великобритании, Турции и Франции.

"Переговорил с главами Минобороны Франции Себастьеном Лекорню, Великобритании Беном Уоллесом и Турции Хулуси Акаром. <...> Я хочу повторить: Украина открыта для любой мониторинговой миссии", - написал он в Twitter.

Резников добавил, что коллеги рассказали ему о своих разговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а он сам представил им позицию Киева по этому вопросу.

Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с Уоллесом, Лекорню и Акаром. Российский министр довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением так называемой грязной бомбы. Кроме того, Шойгу в пятницу и в воскресенье говорил по телефону с шефом Пентагона Ллойдом Остином.