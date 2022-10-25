Diehl Defense подтвердила поставку ЗРК IRIS-T SLM ВС Украины

ЦАМТО, 24 октября. Немецкая компания Diehl Defense подтвердила, что совместно со своими партнерами Hensoldt и Airbus поставила ВС Украины первый наземный ЗРК IRIS-T SLM.

Как заявлено, дополнительные системы IRIS-T SLM будут переданы настолько быстро, насколько это позволит производственный процесс.

Diehl Defense является генеральным подрядчиком и системным интегратором IRIS-T SLM, а также поставляет пусковую установку и ракеты. Hensoldt поставила многофункциональную РЛС TRML-4D. Интегрированное программное обеспечение системы боевого управления (IBMS-FS) для тактического командного центра предоставила Airbus.

Diehl Defence, Hensoldt и Airbus давно сотрудничают в области наземной ПВО и совместно предлагают, среди прочего, систему IRIS-T SLM, предназначенную для поражения воздушных угроз на дальностях до 40 км и высотах до 20 км.

Diehl Defense в настоящее время разрабатывает систему IRIS-T SLX, которая отличается улучшенными характеристиками. Она позволит поражать цели на дальностях до 80 км и высотах до 30 км. Hensoldt и Airbus также являются партнерами Diehl Defence по этой разработке.

Как сообщал ЦАМТО, о намерении передать в ответ на запрос Украины несколько ЗРК IRIS-T производства компании Diehl Defense, а также другие системы вооружения канцлер Германии Олаф Шольц объявил в начале июня 2022 года. По данным немецких СМИ, запрос Украины предусматривал поставку до 11 ЗРК, однако на их изготовление потребуется несколько лет. На текущий момент согласована передача четырех IRIS-T SLM. По данным СМИ, стоимость одного комплекса оценивается в 140 млн. евро.

Контракт с Украиной на поставку первой системы, сопутствующую поддержку, обучение и боеприпасы был подписан в июне на выставке Eurosatory-2022 в Париже. По информации представителя Diehl Defence, контракт на поставку трех дополнительных систем был подписан недавно. Компания обеспечивает 12-недельный курс обучения украинских военнослужащих в Германии.