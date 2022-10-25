Россия перебросила в Белоруссию три самых опасных вида оружия

MWM: вооружения в Белоруссии обеспечат России более надежную позицию против НАТО

Размещение вооружений в Белоруссии обеспечивает России более надежную позицию против НАТО, если западный альянс попытается развернуть военные действия, пишет MWM. После начала спецоперации на Украине вероятность этого возрастала неоднократно.

В январе 2022 года российские военные начали беспрецедентное развертывание высокоэффективных систем вооружения на территории соседней Белоруссии. Это произошло на фоне более тесной интеграции вооруженных сил обеих стран. При этом Минск стремится наладить более тесные связи с Москвой в рамках Союзного государства — особенно с конца 2020 года, когда в ответ на обвинения в поддержке беспорядков в стране Запад ввел жесткие экономические санкции. Параллельно росла напряженность в отношениях между Россией и НАТО: Запад стремительно наращивал поставки оружия Украине на фоне потенциальной эскалации российско-украинских боевых действий. Начало полномасштабного конфликта в феврале лишь ускорило темпы военной интеграции между Россией и Белоруссией. Кроме того, Москва поставила соседу более совершенное оружие, начиная с новых модернизированных советских танков и заканчивая технологией баллистических ракет и даже модификаций самолетов, благодаря которым Минск сможет развертывать ядерное оружие в соответствии с соглашением о его совместном использовании.

Белоруссия имеет двоякое значение для развертывания российских вооружений. Ее территория обеспечивает северный фланг противодействия Киеву, который доселе использовался лишь незначительно: для поражения целей на территории Украины использовались главным образом российские ПВО С-400 и истребители Су-35. Так, батарея С-400 в Белоруссии сбила над Киевом истребитель Су-27 с расстояния 150 км — на тот момент это был рекорд дальности поражения. Во-вторых, размещение вооружений в Белоруссии обеспечивает России более надежную позицию против НАТО, если западный альянс попытается развернуть военные действия — после начала спецоперации в феврале эта возможность уже поднималась неоднократно.

Развернутые в Белоруссии системы вооружения во многом дополняют сильные стороны собственных вооруженных сил Минска и компенсируют их недостатки — в большинстве случаев результат ограниченного оборонного бюджета. Ниже приводится обзор трех наиболее примечательных систем. Показательно, что все они имеют важное стратегическое значение и совместимы с сильным российским потенциалом в области ракетных технологий.

Истребители завоевания превосходства в воздухе Су-35С

До отправки Су-35 в Белоруссию в последнюю неделю января Минск получил более дешевый и менее специализированный аналог — Су-30СМ. Подразделения Су-35 были переброшены с баз на Дальнем Востоке и впервые приземлились на аэродроме Барановичи 61-й базы истребительной авиации 26 января. Примечательно, что ранее на этом объекте размещались истребители Су-27 ВВС Белоруссии — предшественники Су-35, унаследованные от советских ВВС и впоследствии списанные из-за высоких эксплуатационных расходов. За вычетом половины эскадрильи истребителей нового поколения Су-57, которые тоже уже сыграли значительную роль в операциях на Украине, хотя и с баз в самой России, Су-35 — самый боеспособный истребитель в российском арсенале по характеристикам воздушного боя. Благодаря мощности датчиков и чрезвычайной дальности ракет Р-37М с гиперзвуковой скоростью 6 Маха и дальностью полета в 400 км самолет может поражать цели в тылу соседних стран, не покидая белорусского воздушного пространства.

Су-35 поступил на вооружение в 2014 году и разрабатывался специально для борьбы с истребителями-невидимками пятого поколения вроде F-22 ВВС США. Поэтому для их отслеживания и уничтожения он оборудован целым рядом датчиков, включая радар "Ирбис-Э", два радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) L-диапазона и инфракрасную систему поиска и слежения ОЛС-35. Хотя было подтверждено, что над Украиной был сбит минимум один Су-35, эти эскадрильи приобрели, пожалуй, крупнейший опыт борьбы с истребителями четвертого поколения и сами уничтожили большое количество Су-27, МиГ-29 и других боевых самолетов ВВС Украины. По оценкам, переброску этих вооружений с Дальнего Востока отчасти облегчили крепнущие возможности дружественных китайских и северокорейских сил в регионе — это гарантировало, что расстановка сил не станет благоприятной для российских противников даже без ряда лучших истребителей.

Системы ПВО С-400

Переброшенные в конце января вместе с Су-35 системы С-400 компенсировали относительную слабость ВВС страны в дополнение к собственно белорусским закупкам. Системы также были перемещены с Дальнего Востока и предоставят возможность для дальнейшего ознакомления белорусских подразделений. Благодаря дальности поражения в 400 км и дальности обнаружения крупных самолетов в 600 км их появление близ границ с НАТО позволит российским силам наносить удары по целям в глубоком тылу альянса, а также поражать самолеты на Западной Украине. С-400 все чаще считают основой российской ПВО, поскольку ее низкие эксплуатационные расходы облегчают использование в очень больших количествах и компенсируют относительно небольшой размер российского истребительного парка, особенно по соотношению цена-качество. Хотя по многим характеристикам она уступает новейшим аналогам С-500 и С-300В4, С-400 используется в гораздо большем количестве, может одновременно поражать гораздо больше целей и лучше подходит для борьбы с истребителями-невидимками. Ракеты самой большой дальности могут поражать цели со скоростью 14 Маха и перехватывать более медленные гиперзвуковые ракеты.

Ударные истребители МиГ-31К

Ударный истребитель МиГ-31К, последний из трех типов вооружений, переброшенных в Белоруссию, впервые прибыл в страну в середине октября. Этот класс истребителей впервые поступил на вооружение ВВС России в конце 2017 года и представляет собой уникальный тип самолетов, не имеющий аналогов в мире. И если С-400 в первую очередь имеет оборонительный потенциал, а Су-35 способен выполнять функции как наступательные, так и оборонительные, то МиГ-31К — это ярко выраженное наступательное средство. Каждый из них несет по гиперзвуковой баллистической ракете Х-47М2. Хотя МиГ-31 изначально разрабатывался как перехватчик большой дальности и остается самым тяжелым и быстрым тактическим боевым самолетом в мире, вариант МиГ-31К использует большой корпус и отличные летные характеристики для доставки гиперзвуковых ракет.

Ракеты Х-47М2 ценятся за скорость до 10 Маха и исключительную маневренность. Сами они практически неуязвимы для перехвата — в отличие от целей по всей Европе. Возможности ракет впервые были продемонстрированы на Украине, где они применялись для ограниченных ударов. МиГ-31К постоянно перебрасывались в районы высокой напряженности — в том числе в 2022 году в Калининград и на авиабазу Хмеймим в Сирии, где они противостоят силам НАТО. Ранее они были замечены в российской Арктике вместе с перехватчиками МиГ-31. Ожидается, что на фоне роста напряженности в отношениях с западным блоком Россия значительно быстрее увеличит размер их парка, а также нарастит производство Х-47М2 из-за мощности и общепризнанной экономической эффективности. Усовершенствованный преемник МиГ-31К, МиГ-31И, был принят на вооружение в августе.