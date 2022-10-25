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Военное обозрение

Следственный комитет назвал основные версии крушения истребителя Су-30СМ в Иркутске

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Источник изображения: topwar.ru

В Следственном комитете назвали предварительные версии крушения многоцелевого истребителя Су-30СМ в Иркутске, произошедшего в воскресенье, 23 октября. Как сообщается, на сегодняшний день следствие рассматривает две основные причины произошедшего.

Отказ техники и ошибка в пилотировании являются основными версиями падения истребителя Су-30СМ на жилой массив в Иркутске. Следователи внимательно изучают изъятую документацию на самолет, работают со свидетелями и обслуживающим персоналом, назначены экспертизы. Окончательный вывод будет сделан после изучения всего, имеющего отношение к аварии.

Проводится дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы

- говорится в сообщении Следственного комитета.

В то же время представитель экстренных служб сообщил, что экипаж не смог отреагировать на падение самолета по причине того, что был без сознания или погиб. Причиной этого могла стать ошибка наземного персонала, готовившего самолет к вылету.

К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах

- приводит РИА Новости его слова.

Истребитель Су-30СМ упал на жилой дом в Иркутске в воскресенье, 23 октября при проведении испытательного полета. Судя по видео, снятому очевидцами, самолет упал отвесно вниз, экипаж никак не реагировал на падение машины, что только подтверждает версию с потерей сознания или гибелью летчиков. В результате крушения оба пилота погибли, на земле имеются разрушения, других погибших нет.

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Продукция
Су-30
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