В «Ростехе» оценили использовавшуюся Путиным винтовку

Снайперская винтовка Драгунова (СВД), из которой стрелял президент России Владимир Путин на военном полигоне, подходит для подготовки мобилизованных благодаря своей надежности и простоте. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Снайперская винтовка Драгунова по сей день является самым массовым снайперским оружием в войсках. Она надежна и проста в эксплуатации, отлично подходит для тренировки мобилизованных, для ее использования не требуется длительная спецподготовка», — рассказали в госкорпорации.

Там отметили, что в реальном бою важна устойчивость оружия к воздействию влаги, пыли и грязи. «Совокупность качеств делает СВД неубиваемой винтовкой "поля боя", выдающей достойный результат», — сообщили в «Ростехе».

Снайперскую винтовку Драгунова с оптическим прицелом ПСО-1 приняли на вооружение Советской армии в 1963 году. Дальность прямого выстрела СВД составляет от 350 до 640 метров. Магазин винтовки вмещает десять патронов калибра 7,62 на 54 миллиметра.

В сентябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что Минобороны России планирует закупать снайперскую винтовку Чукавина, которая придет на смену СВД.