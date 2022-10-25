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В «Ростехе» оценили использовавшуюся Путиным винтовку

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Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Снайперская винтовка Драгунова (СВД), из которой стрелял президент России Владимир Путин на военном полигоне, подходит для подготовки мобилизованных благодаря своей надежности и простоте. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Снайперская винтовка Драгунова по сей день является самым массовым снайперским оружием в войсках. Она надежна и проста в эксплуатации, отлично подходит для тренировки мобилизованных, для ее использования не требуется длительная спецподготовка», — рассказали в госкорпорации.

Там отметили, что в реальном бою важна устойчивость оружия к воздействию влаги, пыли и грязи. «Совокупность качеств делает СВД неубиваемой винтовкой "поля боя", выдающей достойный результат», — сообщили в «Ростехе».

Снайперскую винтовку Драгунова с оптическим прицелом ПСО-1 приняли на вооружение Советской армии в 1963 году. Дальность прямого выстрела СВД составляет от 350 до 640 метров. Магазин винтовки вмещает десять патронов калибра 7,62 на 54 миллиметра.

В сентябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что Минобороны России планирует закупать снайперскую винтовку Чукавина, которая придет на смену СВД.

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Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Путин Владимир
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