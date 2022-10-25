ВМС Перу планируют модернизировать четыре фрегата

ЦАМТО, 24 октября. ВМС Перу планируют модернизировать четыре из шести оставшихся в эксплуатации фрегатов в качестве временной меры до тех пор, пока не будут приобретены новые фрегаты и патрульные корабли морской зоны (OPV).

Как сообщает Janes.com со ссылкой на источники в перуанских ВМС, наряду с капитальным ремонтом и прохождением технического обслуживания, фрегаты получат новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также новую оптико-электронную систему разведки и управления огнем.

Ожидается, что международные тендеры на приобретение новых систем для модернизации будут объявлены в начале 2023 года, подтвердили источники Janes.

Модернизацию пройдут четыре корабля: два фрегата класса Carvajal (Grau FM53 и Mariategui FM54) и два фрегата класса Aguirre (Aguirre FM55 и Bolognesi FM57). Ожидается, что эти четыре фрегата останутся на вооружении до начала 2030-х гг., после чего будут заменены новыми фрегатами и патрульными кораблями морской зоны.

Запланированное обновление флота происходит после вывода из эксплуатации в конце сентября фрегата Villavicencio (FM52), патрульного корабля San Martin (PO-201) и корвета УРО Velarde.