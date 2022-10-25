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ТАСС

В СПЧ призвали ФАС тотально проверять магазины из-за завышения цен на амуницию

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Здание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Фомичев

Основной рост цен начался с момента объявления частичной мобилизации, отметил член СПЧ Кирилл Кабанов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что ФАС, МВД и другие ведомства должны организовать тотальные проверки торговых точек из-за многократного повышения цен на товары для военнослужащих. Об этом сообщает в понедельник Telegram-канал СПЧ.

"Многократное повышение цен на военную амуницию было отмечено сразу с начала СВО. Но основной рост цен начался с момента объявления частичной мобилизации. Про эти вопиющие проблемы откровенно заговорили в ГД, СФ, даже президент дал самые жесткие оценки сложившейся ситуации и соответствующие указания", - отметил Кабанов, которого цитирует Telegram-канал.

По его словам, несмотря на это, завышенные цены на товары для военных почти не снизились. "Очень хорошо и правильно, что депутаты ходят по магазинам и рынкам в разных регионах, выявляя и фиксируя нарушения. Но все-таки ходить должны сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти, отвечающих за торговлю и рынки", - заявил Кабанов.

Он высказал мнение, что компетентные органы должны конфисковывать товар и оперативно передавать его тем, кого отправляют в зону СВО. "Пока таких "летучих отрядов" особенно не видно. Хотя какой-никакой опыт взаимодействия при организации тотальных проверок торговых точек был наработан еще во время пандемии, на примере той же Москвы и других крупных субъектов страны. Было бы логично его поскорее вспомнить и применить для решения вышеназванных задач", - заявил член СПЧ. 

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