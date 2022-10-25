На Украине заявили о необходимости доукомплектовать армию

Всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет следует ожидать повестку, заявил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Армия Украины нуждается в "доукомплектовании", всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет следует ожидать повестку, заявил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) Юрий Максимов.

"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал <...>. Конечно, мы должны иметь большое количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость", - сказал он в интервью украинскому агентству ТСН, опубликованном в понедельник.

"Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто является военнообязанным", - отметил военком.

Максимов считает, что мобилизация будет продолжена и в 2023 году. Он также отметил, что нет ограничений относительно места вручения повесток.

Военное положение на Украине введено 24 февраля. На следующий день Госпогранслужба сообщила о запрете гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну до окончания его действия. В августе Верховная рада в очередной раз продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию на 90 суток - до 21 ноября.