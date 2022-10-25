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ТАСС

Глава Евросовета заявил, что Киев должен сам решить, когда приступить к переговорам с РФ

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского Совета Шарль Мишель в Брюсселе, Бельгия
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского Совета Шарль Мишель в Брюсселе, Бельгия.
Источник изображения: © REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Шарль Мишель добавил, что ЕС "решительно поддерживает Киев в финансовом, военном и политическом планах"

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Украина должна сама решать, когда она будет готова пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель.

"Никто не может решать за Украину, на каких условиях пойти на переговоры, какие уступки сделать", - сказал он в эфире радиостанции France Inter. "Мы со своей стороны решительно поддерживаем Киев в финансовом, военном и политическом планах", - отметил Мишель. "Украина сама является хозяйкой своей судьбы, поэтому ей принадлежит суверенное право выбирать момент, когда вступать в переговоры", - утверждал он. 

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