Глава Евросовета заявил, что Киев должен сам решить, когда приступить к переговорам с РФ

Шарль Мишель добавил, что ЕС "решительно поддерживает Киев в финансовом, военном и политическом планах"

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Украина должна сама решать, когда она будет готова пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель.

"Никто не может решать за Украину, на каких условиях пойти на переговоры, какие уступки сделать", - сказал он в эфире радиостанции France Inter. "Мы со своей стороны решительно поддерживаем Киев в финансовом, военном и политическом планах", - отметил Мишель. "Украина сама является хозяйкой своей судьбы, поэтому ей принадлежит суверенное право выбирать момент, когда вступать в переговоры", - утверждал он.