Володин считает, что Зеленский использует методы ядерного террора

По словам спикера Госдумы, Запад становится спонсором и пособником президента Украины

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Киевский режим использует те же методы ядерного террора, что использовали когда-то террористы "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) во главе с Усамой бен Ладеном. А страны Запада, оказывая финансовую и военную помощь режиму президента Украины Владимира Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма. Такое мнение в понедельник высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского. <…> Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма", - отметил Володин.

Как напомнил Володин, еще 20 лет назад Вашингтон распространил информацию о том, "что террористы "Аль-Каиды" во главе с Усамой бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать грязную бомбу, способную заразить радиацией значительную территорию". Так, подчеркнул спикер Госдумы, угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы "существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен".

"Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать грязную бомбу. Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций - Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу", - отметил Володин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министром обороны Великобритании, Франции и Турции, а также с шефом Пентагона. Шойгу довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением грязной бомбы. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на ядерный шантаж со стороны Украины. По ее словам, Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в "грязную бомбу".