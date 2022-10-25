В Херсоне началось формирование территориальной обороны города

Мужчин, оставшихся в городе, призывают в нее вступать

ХЕРСОН, 24 октября. /ТАСС/. Формирование территориальной обороны началось в Херсоне, мужчин, оставшихся в городе, призывают в нее вступать. Об этом сообщила в понедельник администрация Херсонской области.

"Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города", - говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале региональной администрации.

"Администрация Херсонской области напоминает, что органы правопорядка продолжают обеспечивать безопасность в городе. Все желающие могут выехать на левый берег Днепра в любой момент", - указывается в сообщении.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на противоположную сторону из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Он также отметил, что Украина накапливает огромные силы на николаевском и криворожском направлениях. По словам Сальдо, решение о перемещении жителей вызвано в том числе созданием масштабных оборонительных укреплений. 19 октября первые паромы отправились из речного порта Херсона в населенные пункты Голая Пристань и Алешки. Власти заявляли о планах переместить порядка 50-60 тыс. человек.