Самоходной противотанковой пушке «Спрут-СДМ1» повысят защиту

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Несмотря на завершение государственных испытаний и подготовку к принятию на вооружение, работы над самоходной противотанковой пушкой "Спрут-СДМ1" продолжаются. Как сообщили в Ростехе, принято решение повысить защиту нового комплекса.

Новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М "Спрут-СДМ1", разработанная для ВДВ и завершившая государственные испытания в августе этого года, получит дополнительную броню и комплекс оптико-электронного подавления, что должно повысить живучесть машины на поле боя. Вероятней всего решение принято с учетом опыта боевых действий на Украине, так как в последне время появилось много сообщений о внесении изменений в конструкцию некоторых образцов военной техники, как перспективных, так и уже стоящих на вооружении российских ВС.

(...) ведется проработка возможности усиления защиты 2С25М путем установки на нее комплекса оптико-электронного подавления, а также комплекта дополнительного бронирования. Данные мероприятия позволят повысить защищенность экипажа и живучесть машины на поле боя

- приводит РИА Новости слова индустриального директора комплекса вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Ранее в Ростехе сообщили, что новый "Спрут" получил на вооружение осколочно-фугасные снаряды с дистанционным подрывом, новую систему управления огнем, силовую установку, информационно-управляющую систему шасси, новый прицельный комплекс и самое современное програмно-техническое обеспечение.

Боевая машина Спрут-СДМ1" вооружена 125-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пулеметом калибра 7,62-мм, установленным на модуле с дистанционным управлением. Машина предназначена для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения.